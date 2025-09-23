Модель Оливия Калпо с двухмесячной дочерью сходила на футбол

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — в середине июля этого года впервые стала мамой. Она родила девочку, которой дали имя Коллет Аннелиза. Отец ребенка — муж модели, игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри. Именно на матч с ним и сходила молодая мама с дочерью.

Оливия Калпо с дочерью / © Instagram Оливии Калпо

Основная цветовая палитра команды «Сан-Франциско Форти Найнерс», за которую играет Кристиан, состоит из золотого, красного, черного и белого, поэтому Оливия оделась в такие цвета. Она пришла на футбол в белом топе, молочных джинсах и красном кожаном бомбере.

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Двухмесячная Коллет тоже была одета в цветах команды папы и боди с его номером и фамилией. А во время игры на ней были противошумные наушники.

Дочь Оливии Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с дочерью и мужем / © Instagram Оливии Калпо

Судя по фото, мама с дочкой отлично провели время.

