Модель Оливия Калпо впервые стала мамой и показала фото ребенка

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

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33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — впервые стала мамой. Она родила девочку, которой дали имя Коллет Аннелиза. Отец ребенка – муж модели, игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри.

Дочь Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Радостной новостью звезда поделилась в своем Instagram и опубликовала серию фото из роддома.

Оливия Калпо с дочерью и мужем / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с дочерью и мужем / © Instagram Оливии Калпо

На снимках молодые родители запечатлены сразу же после появления на свет ребенка, когда его положили матери на грудь.

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Оливия Калпо с дочерью / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с дочерью и мужем / © Instagram Оливии Калпо

Кристиан Маккэффри с дочерью / © Instagram Оливии Калпо

А также Оливия позировала с дочерью на руках в больничной палате.

В комментариях под фото друзья пары, знакомые селебрити и просто поклонники модели написали много поздравительных посланий.

Ранее, напомним, Поппи Делевинь впервые стала мамой и назвала имя ребенка.