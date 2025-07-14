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- Шоу-бизнес
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Модель Оливия Калпо впервые стала мамой и показала фото ребенка
Девушка поделилась радостной новостью в Сети.
33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — впервые стала мамой. Она родила девочку, которой дали имя Коллет Аннелиза. Отец ребенка – муж модели, игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри.
Радостной новостью звезда поделилась в своем Instagram и опубликовала серию фото из роддома.
На снимках молодые родители запечатлены сразу же после появления на свет ребенка, когда его положили матери на грудь.
А также Оливия позировала с дочерью на руках в больничной палате.
В комментариях под фото друзья пары, знакомые селебрити и просто поклонники модели написали много поздравительных посланий.
Ранее, напомним, Поппи Делевинь впервые стала мамой и назвала имя ребенка.