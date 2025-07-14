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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
437
Время на прочтение
1 мин

Модель Оливия Калпо впервые стала мамой и показала фото ребенка

Девушка поделилась радостной новостью в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Оливия Калпо

Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

33-летняя американская модель, победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» — Оливия Калпо — впервые стала мамой. Она родила девочку, которой дали имя Коллет Аннелиза. Отец ребенка – муж модели, игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри. 

Дочь Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Дочь Оливия Калпо / © Instagram Оливии Калпо

Радостной новостью звезда поделилась в своем Instagram и опубликовала серию фото из роддома.

Оливия Калпо с дочерью и мужем / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с дочерью и мужем / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с дочерью и мужем / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с дочерью и мужем / © Instagram Оливии Калпо

На снимках молодые родители запечатлены сразу же после появления на свет ребенка, когда его положили матери на грудь.

Оливия Калпо с дочерью / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с дочерью / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с дочерью и мужем / © Instagram Оливии Калпо

Оливия Калпо с дочерью и мужем / © Instagram Оливии Калпо

Кристиан Маккэффри с дочерью / © Instagram Оливии Калпо

Кристиан Маккэффри с дочерью / © Instagram Оливии Калпо

А также Оливия позировала с дочерью на руках в больничной палате.

В комментариях под фото друзья пары, знакомые селебрити и просто поклонники модели написали много поздравительных посланий.

Ранее, напомним, Поппи Делевинь впервые стала мамой и назвала имя ребенка.

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Дата публикации
Количество просмотров
437
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