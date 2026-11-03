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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Модель plus-size Эшли Грэм отметила 39-летие в образе русалки Ариэль

Звезда показала, как прошел ее день рождения.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Американская модель plus-size Эшли Грэм необычно отметила день рождения и Хэллоуин. В честь своего 39-летия знаменитость перевоплотилась в русалочку Ариэль из знаменитого мультфильма Disney и продемонстрировала праздничный образ в своем Instagram.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Для создания костюма модель выбрала длинный розовый парик, фиолетовый топ из пайеток и облегающую зеленую юбку с эффектом рыбьей чешуи, имитирующую хвост русалки. Образ она дополнила жемчужными украшениями, короной и морскими аксессуарами.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

30 октября модели исполнилось 39 лет, и она также показала видео, как отмечает свой день рождения в кругу близких и задувает свечи на праздничном торте.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Таким образом Грэм объединила празднование дня рождения с одним из самых любимых осенних праздников в США — Хэллоуином.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм

Поклонники оценили перевоплощение знаменитости и отметили, что яркие волосы и эффектный костюм прекрасно передают образ культовой диснеевской принцессы.

Ранее, напомним, Эшли Грэм вышла на подиум Victoria’s Secret в крыльях с цветами, которые раскрывались во время шоу.

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