Модель plus-size Эшли Грэм вышла на красную дорожку в оригинальном топе с необычным кроем

Эшли Грэм / © Associated Press

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Для появления на красной дорожке 39-летняя американская модель plus-size выбрала оригинальный ансамбль, в котором соединились элементы мужского гардероба и женственный силуэт.

Перед фотографами Грэм предстала в необычном белом топе из шелка, который напоминал манжету рубашки с пуговицей и отличался оригинальным кроем. Его модель сочетала с черными прямыми брюками с высокой посадкой. Эшли сознательно выбрала наряд молодого независимого бренда, чтобы привлечь внимание к начинающим дизайнерам и ателье.

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Эшли Грэм / © Associated Press

Образ Эшли дополнила лаконичными аксессуарами и макияжем в естественных оттенках. Волосы модель уложила мягкими волнами, оставив их распущенными.

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Над созданием наряда работала дизайнер Джей Джей Ли, основательница бренда ESQUE/By, вместе со стилистом Эмили Эванс. По задумке авторов, ансамбль объединил эстетику мужского кроя с женственными линиями и отсылками к стилю супермоделей 1990-х годов.

В своем Instagram Эшли также показала серию фото с мероприятия и примерки наряда.

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Отметим, CFDA Fashion Awards — одна из главных ежегодных церемоний американской индустрии моды. Премия объединяет дизайнеров, моделей и знаменитостей, отмечая выдающиеся достижения в фэшн-индустрии. Среди гостей в этом году были замечены Памела Андерсон в изысканном платье, Ники Хилтон с эффектным шлейфом, Эль Фэннинг в роскошном плаще, а также супермодель Адриана Лима в молочном платье с глубоким декольте.

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