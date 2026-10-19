Модель plus-size Эшли Грэм вышла на подиум Victoria’s Secret в крыльях с цветами, которые раскрывались во время шоу

Эшли Грэм / © Associated Press

Реклама

38-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм приняла участие в показе Victoria’s Secret 2026, который состоялся 18 октября в Лос-Анджелесе. Знаменитость появилась на подиуме в эффектном образе с необычными крыльями, украшенными крупными розовыми цветами.

Эшли Грэм / © Associated Press

На Эшли было розовое кружевное боди с блестящим поясом. Волосы модели были распущены, а ее образ дополняли серьги с крупными розовыми камнями.

Реклама

Однако главным акцентом ее выхода стали объёмные цветочные крылья с механическими элементами: лепестки цветов раскрывались и снова закрывались прямо во время дефиле, создавая впечатление гигантских живых бутонов. Движущиеся конструкции придали выходу модели особую зрелищность.

Реклама

Ранее, напомним, дочь баскетболиста Коби Брайанта в бюстгальтере и джинсах со стразами дебютировала на показе Victoria’s Secret.

Новости партнеров