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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Модель plus-size Эшли Грэм вышла на подиум Victoria’s Secret в крыльях с цветами, которые раскрывались во время шоу

Звезда приняла участие в ежегодном бельевом шоу известного бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Associated Press

38-летняя американская модель plus-size Эшли Грэм приняла участие в показе Victoria’s Secret 2026, который состоялся 18 октября в Лос-Анджелесе. Знаменитость появилась на подиуме в эффектном образе с необычными крыльями, украшенными крупными розовыми цветами.

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

На Эшли было розовое кружевное боди с блестящим поясом. Волосы модели были распущены, а ее образ дополняли серьги с крупными розовыми камнями.

Однако главным акцентом ее выхода стали объёмные цветочные крылья с механическими элементами: лепестки цветов раскрывались и снова закрывались прямо во время дефиле, создавая впечатление гигантских живых бутонов. Движущиеся конструкции придали выходу модели особую зрелищность.

Ранее, напомним, дочь баскетболиста Коби Брайанта в бюстгальтере и джинсах со стразами дебютировала на показе Victoria’s Secret.

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