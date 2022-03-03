Модель plus-size Тесс Холлидей призвала финансово помочь Украине

Модель поддержала украинцев, страдающих от российской агрессии.
Модель plus-size Тесс Холлидей поддержала украинцев в это тяжелое время, когда Россия вторглась на нашу землю и убивает людей, детей, уничтожает дома и инфраструктуру.
Она выложила в Instagram пост, в котором призвала всех финансово помочь Украине.
Тесс выложила фото с ссылками для донатов. Также она добавила хештег #остановитьвойны".
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