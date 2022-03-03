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Модель plus-size Тесс Холлидей призвала финансово помочь Украине

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Модель plus-size Тесс Холлидей призвала финансово помочь Украине

Тесс Холлидей / Instagram Тесс Холлидей

Модель поддержала украинцев, страдающих от российской агрессии.

Модель plus-size Тесс Холлидей поддержала украинцев в это тяжелое время, когда Россия вторглась на нашу землю и убивает людей, детей, уничтожает дома и инфраструктуру.

Она выложила в Instagram пост, в котором призвала всех финансово помочь Украине.

Тесс выложила фото с ссылками для донатов. Также она добавила хештег #остановитьвойны".

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