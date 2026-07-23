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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
36
Время на прочтение
1 мин

Модель Рози Хантингтон-Уайтли подчеркнула стройные ноги сатиновым мини-платьем

Звезда устроила фотосессию на борту яхты.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

39-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — поделилась в своем Instagram новой серией снимков, сделанных во время отдыха на яхте.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Для фотосессии звезда выбрала нежное молочное мини-платье из сатина, украшенное кружевом. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру модели и акцентировал внимание на ее длинных ногах. Образ Рози дополнила крупными солнцезащитными очками, минималистичными украшениями, естественной укладкой и белыми маникюром и педикюром.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Поклонники не оставили публикацию без внимания, осыпав Рози комплиментами. Многие отметили ее элегантный образ, безупречную фигуру и умение даже в простых образах выглядеть роскошно.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее, напомним, загорелая Рози Хантингтон-Уайтли позировала в эффектных купальниках.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
36
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