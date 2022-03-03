Модель Рози Хантингтон-Уайтли поддержала Украину и призвала помогать украинцам

Звезда поддержала украинцев, страдающих от российской агрессии.

Британская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли сделала публикацию в своем Instagram с призывом помогать Украине.

"Наблюдать за тем, что последние дни происходит в Украине, было, мягко говоря, опустошительно и душераздирающе.

Когда я сижу со своей семьей в безопасности, кормя своего новорожденного ребенка, я думаю о матерях и семьях Украины, которые крепко прижимают к себе своих младенцев и детей, укрываясь на ночь в бомбоубежищах или прибывая в лагеря, о семьях, разлученных на границе, и их близких, которые уже потеряны. В такие моменты кажется невозможным знать, что написать или сказать, но мое сердце обращено к ним, а мои мысли с народом Украины. Сегодня я сделаю пожертвование @unicef_uk. Если можно пожалуйста сделайте.

Мои друзья из Olēnich, одного из моих любимых украинских модных брендов, попросили меня поделиться ресурсами и информацией для тех, кто хотел бы знать, как еще они могут помочь, вы можете найти их по ссылке в шапке профиля и в моих историях", - написала модель.

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