Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала, как Джейсон Стэтхэм занимается гончарством

Звезда показала, как провела уикенд.
37-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – в своем Instagram показала, как провела выходные. Оказывается, она, ее бойфренд – актер Джейсон Стэтхэм – и их общие двое детей попробовали себя в гончарстве.
Модель опубликовала несколько фото, на которых Джейсон запечатлен гончарным кругом – он формирует какое-то изделие из глины. На столе видны несколько уже готовых тарелок - интересно, их сделан актер?
Их сын – 6-летний Джек Оскар – тоже попробовал слепить что-то из глины.
Интересно, Рози тоже что-то лепила или она решила просто наблюдать?
Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась стройными ногами в мини-юбке и капроновых гольфах.
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