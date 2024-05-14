Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала, как Джейсон Стэтхэм занимается гончарством

37-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – в своем Instagram показала, как провела выходные. Оказывается, она, ее бойфренд – актер Джейсон Стэтхэм – и их общие двое детей попробовали себя в гончарстве.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Модель опубликовала несколько фото, на которых Джейсон запечатлен гончарным кругом – он формирует какое-то изделие из глины. На столе видны несколько уже готовых тарелок - интересно, их сделан актер?

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Их сын – 6-летний Джек Оскар – тоже попробовал слепить что-то из глины.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Интересно, Рози тоже что-то лепила или она решила просто наблюдать?

Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась стройными ногами в мини-юбке и капроновых гольфах.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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