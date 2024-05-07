Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала, как каталась на спорткаре со Стэтхэмом

37-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли – в своем Instagram показала, как провела выходные. Она вместе с бойфрендом и отцом своих детей – 56-летним британским актером – Джейсоном Стэтхэмом – устроили себе свидание и покатались на спорткаре Porsche яркого мандаринового цвета, которой, судя по надписи на фото, появился в их семье недавно.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози в кожаной куртке и солнцезащитных очках сделала несколько селфи в салоне авто, а также сфотографировала Джейсона за рулем.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

После прогулки на автомобиле возлюбленные остановились в каком-то загородном отеле.

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Напомним, ранее элегантная Рози Хантингтон-Уайтли появилась на презентации новой коллекции высокого ювелирного искусства Tiffany & Co, которая прошла в Лос-Анджелесе, в историческом поместье Беверли. Она была в обтягивающем молочном платье с эффектным декольте, которое дополнила белым клатчем-конвертом, белыми босоножками и белым маникюром.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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