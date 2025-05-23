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- Шоу-бизнес
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Модель Рози Хантингтон-Уайтли в белом бикини засветила ягодицы на пляже
Девушка прилетела во Францию, чтобы появиться на международном кинофестивале.
38-летняя британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — находится сейчас в Каннах, где проходит 78-й Каннский кинофестиваль. Звезда уже успела выйти на его красную дорожку и продемонстрировать красивый образ в элегантном черном платье со шнуровкой от Balenciaga.
Однако модель успела не только выйти в свет, но и немного отдохнуть. В своем Instagram она показала фото с пляжа.
Рози надела белое бикини с камнями на завязках, который дополнила бейсболкой, соломенной сумкой и кулоном от Tiffany.
На одном из снимков англичанка позирует со спины, демонстрирую перед камерой свои ягодицы, а на другом — на шезлонге с книгой.
Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с сыном и дочерью от Джейсона Стэтхэма. Дети снялись вместе с мамой в рекламе детской одежды.