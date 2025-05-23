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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
229
Время на прочтение
1 мин

Модель Рози Хантингтон-Уайтли в белом бикини засветила ягодицы на пляже

Девушка прилетела во Францию, чтобы появиться на международном кинофестивале.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — находится сейчас в Каннах, где проходит 78-й Каннский кинофестиваль. Звезда уже успела выйти на его красную дорожку и продемонстрировать красивый образ в элегантном черном платье со шнуровкой от Balenciaga.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

Однако модель успела не только выйти в свет, но и немного отдохнуть. В своем Instagram она показала фото с пляжа.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози надела белое бикини с камнями на завязках, который дополнила бейсболкой, соломенной сумкой и кулоном от Tiffany.

На одном из снимков англичанка позирует со спины, демонстрирую перед камерой свои ягодицы, а на другом — на шезлонге с книгой.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с сыном и дочерью от Джейсона Стэтхэма. Дети снялись вместе с мамой в рекламе детской одежды.

Рози Хантингтон-Уайтли с детьми

Рози Хантингтон-Уайтли с детьми

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