Модель Сара Сампайо взяла на горнолыжный курорт свою собаку и одевает ее в похожие луки

Пока другие знаменитости еще работают, девушка уже отправилась в отпуск перед Рождеством.

33-летняя португальская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – вместе со своим бойфрендом, сыном актера Джека Николсона – 32-летним Рейем, отправилась на популярный среди селебрити американский горнолыжный курорт – Аспен, откуда уже показала несколько серий фотографий. На некоторых снимках она позировала на лыжах на заснеженной трассе.

instagram.com/sarasampaio

instagram.com/sarasampaio

С собой на отдых девушка взяла своего четвероногого друга – собаку Луи, предположительно, метиса чихуахуа.

instagram.com/sarasampaio

Интересно, что Сара одевает собаку в похожие луки: если португалка надевает на прогулку красный комплект, то Луи – красную вязаную кофту, а если белый свитер и меховой жилет – собака позирует на фото тоже в белом.

instagram.com/sarasampaio

instagram.com/sarasampaio

instagram.com/sarasampaio

instagram.com/sarasampaio

instagram.com/sarasampaio

Напомним, Сара Сампайо не выходила на подиум во время камбек-шоу Victoria's Secret – она уже не "ангел" бренда, поэтому участвует в рекламе других марок. Так, она начала сотрудничать с Hunkemöller Lingerie и показала первую промокампанию со своим участием. Она примерила яркие комплекты нижнего белья из новой праздничной линейки.

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