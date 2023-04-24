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Модель Синди Бруна появилась на мероприятии без бюстгальтера и с высоким разрезом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
818
Время на прочтение
1 мин
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Модель Синди Бруна появилась на мероприятии без бюстгальтера и с высоким разрезом

Синди Бруна / Фото: Getty Images

28-летняя французская манекенщица в образе total black пришла на фэшн-премию.

Синди Бруна стала гостей церемонии награждения премии Daily Front Row Fashion, состоявшейся в Беверли-Хиллз.

Модель появилась перед фотокамерами в черном платье на запах и с капюшоном, который накинула на голову. Наряд Синди имел высокий разрез, через который она продемонстрировала стройные ноги, и глубокое декольте. Она была без бюстгальтера.

Лук Бруна дополнила черными кожаными перчатками и черными кожаными туфлями, украшенными камнями, с черными шнуровками вокруг лодыжки.

Синди Бруна / © Getty Images
Синди Бруна / Фото: Getty Images

В этот день модель похвасталась новым цветом волос: она либо перекрасилась в блонд, либо воспользовалась париком.

В макияже Синди сделала акцент на красной помаде. На шее у нее был серебряный кулон на цепочке.

Напомним, фэшн-премию в Беверли-Хиллз посетила также модель и инфлюэнсер из Саудовской Аравии Роз. Она красовалась в белом длинном платье от бренда Mônot с американской проймой.

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Дата публикации
Просмотры
818
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