Модель Тейлор Хилл кардинально сменила имидж и нарвалась на критику из-за нового цвета волос

Тейлор Хилл, фото: instagram.com/taylor_hill

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30-летняя американская модель и бывший ангел Victoria’s Secret Тейлор Хилл удивила поклонников неожиданным преображением. Знаменитость решила отказаться от привычного темного оттенка волос и перекрасилась в блондинку. Однако смелый бьюти-эксперимент пришелся по вкусу далеко не всем: в комментариях подписчики раскритиковали новый образ модели.

Тейлор Хилл, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор Хилл, фото: instagram.com/taylor_hill

Результат смены имиджа Тейлор продемонстрировала в своем Instagram. Вместо привычных темных локонов модель предстала со светлыми волосами и обновленной укладкой. Преображение заметно изменило ее внешность.

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Тейлор Хилл — до/после, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор Хилл, фото: instagram.com/taylor_hill

Однако поклонники не оценили эксперимент знаменитости. Под фотографиями появились критические комментарии. «Темный был лучше», «Омг, неееет», «Этот цвет тебе не идет», — написали пользователи. Некоторые подписчики признались, что предпочитают прежний образ модели и считают темный оттенок волос более удачным для нее.

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А вот так модель выглядела ранее:

Тейлор Хилл, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор Хилл, фото: instagram.com/taylor_hill

Ранее, напомним, кардинально сменила имидж девушка Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти.

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