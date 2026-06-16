Модель Тейлор Хилл показала фото со своей свадьбы в стиле кантри

Тейлор Хилл с женихом

Реклама

30-летняя американская модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Тейлор Хилл — опубликовала в своем Instagram серию фото со своей свадьбы в день ее третьей годовщины.

Она вышла замуж за финансиста Дэниела Фрайера 10 июня 2023 года. Церемония прошла на живописном ранчо Devil’s Thumb в штате Колорадо, откуда родом сама модель. Торжество провели в стиле кантри с элементами бохо.

Свадьба Тейлор Хилл, фото: instagram.com/taylor_hill

Свадьба Тейлор Хилл, фото: instagram.com/taylor_hill

Свадьба Тейлор Хилл, фото: instagram.com/taylor_hill

Тейлор была в платье от итальянского бренда Etro. Она шла к алтарю босиком, подчеркнув расслабленный стиль праздника. Свадебную арку на лугу украшали орхидеи, лаванда и глициния.

Реклама

Свадьба Тейлор Хилл, фото: instagram.com/taylor_hill

Свадьба Тейлор Хилл, фото: instagram.com/taylor_hill

Свадьба Тейлор Хилл, фото: instagram.com/taylor_hill

Отметим, Тейлор и Дэниел познакомились в 2019 году на музыкальном фестивале JazzFest в Аспене, куда пришли в компании общих друзей. Между ними сразу возникла симпатия, и вскоре их дружеское общение переросло в романтические отношения.

Спустя два года, в июне 2021-го, Дэниел сделал модели предложение руки и сердца во время отдыха в Италии. Романтический момент состоялся в отеле San Pietro, а в знак своих чувств он преподнес возлюбленной помолвочное кольцо с тремя бриллиантами.

Ранее, напомним, супермодель Синди Кроуфорд показала фото со своей свадьбы в честь ее 28-й годовщины.

Новости партнеров