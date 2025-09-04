Модель Тина Кунаки показала фото в бикини с отдыха и нарвалась на хейт

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

28-летняя французская модель и бывшая жена актера Венсана Касселя — Тина Кунаки — поделилась в своем Instagram серий фото с архипелага Лос-Рокес, что в Карибском море. На снимках она была запечатлена в бикини, маске для снорклинга и с морскими звездами в руках.

Однако в комментариях пользователи не только восхищались красивой фигурой модели, но и написали ей много гневных комментариев. Все дело в том, что морских звезд нежелательно доставать из воды, так как они могут буквально задыхаться, ведь дышат через кожные жабры — даже несколько минут на воздухе могут быть смертельными для них. Также они очень чувствительны к изменениям среды и легко травмируются, если их неправильно держать.

«Их не вынимали из воды, видна только верхняя часть. Нижняя часть находится под водой, они прекрасно дышат. Со мной были профессионалы, которые все мне объяснили, и я следила за тем, чтобы они чувствовали себя в своей стихии. Я понимаю вашу обеспокоенность и благодарю вас за то, что вы поделились своими знаниями. Местные специалисты объяснили мне, что важнейшая часть морской звезды — это нижняя часть, где находятся её трубчатые ножки и папулы, и им необходимо поддерживать контакт с морской водой для дыхания. В данном случае нижняя часть всё время оставалась полностью в воде, поэтому дыхание не прерывалось. Конечно, я бы никогда не вынимала их полностью из воды и не обращалась с ними так, чтобы это могло вызвать стресс или навредить», — написала под фото Тина в свою защиту.

Также Кунаки позировала в бикини с камуфляжным принтом.

Ранее, напомним, Тина Кунаки сходила на фэшн-показ. Она посетила показ мужской коллекции Jacquemus весна/лето 2026 в рамках Парижской недели моды.