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- Шоу-бизнес
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Модель в купальнике цвета сливочного масла похвасталась красивыми ягодицами
Джессика Гейл в пляжном луке устроила жаркую фотосессию на каменистом побережье.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл поделилась в Instagram новыми снимками с отдыха. Для фотосессии у моря она выбрала стильное бикини цвета сливочного масла, которое гармонично смотрелось с ее загаром.
На модели был купальник с топом-бандо, украшенный золотой пряжкой в центре, и плавками с высокими вырезами на бедрах.
Красавица с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру, а также показала свои упругие красивые ягодицы.
У Гейл волосы были распущены, а на лице был макияж с выразительными ресницами, румянами и розовым блеском на губах. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, руки — золотыми браслетами, а на ноге был анклет.
«На пляж», — так кратко подписала Джесс снимки.
Напомним, ранее Джессика Гейл устроила фотосессию в белом купальнике с шортами и мюлях-вьетнамках.