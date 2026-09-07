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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Модель в купальнике цвета сливочного масла похвасталась красивыми ягодицами

Джессика Гейл в пляжном луке устроила жаркую фотосессию на каменистом побережье.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл поделилась в Instagram новыми снимками с отдыха. Для фотосессии у моря она выбрала стильное бикини цвета сливочного масла, которое гармонично смотрелось с ее загаром.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

На модели был купальник с топом-бандо, украшенный золотой пряжкой в центре, и плавками с высокими вырезами на бедрах.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Красавица с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру, а также показала свои упругие красивые ягодицы.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

У Гейл волосы были распущены, а на лице был макияж с выразительными ресницами, румянами и розовым блеском на губах. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, руки — золотыми браслетами, а на ноге был анклет.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

«На пляж», — так кратко подписала Джесс снимки.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл устроила фотосессию в белом купальнике с шортами и мюлях-вьетнамках.

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