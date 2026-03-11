Модель в небесно-голубом бикини похвасталась стройной фигурой на пляже

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — поделилась в Instagram серией снимков с недавнего отдыха, который она провела на таиландском острове Пхи-Пхи.

Джессика устроила импровизированную фотосессию на пляже. Позировала она в небесно-голубом бикини, в котором продемонстрировала стройную фигуру и красивый загар.

У Гейл были распущенные волосы, нежный макияж и молочный маникюр. Аутфит модель завершила золотыми украшениями. В руке она держала молодой зеленый кокос с соломинкой.

Напомним, ранее Джессика Гейл показалась в черном купальнике с поясом с золотой пряжкой. на плавках.