ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Модель в небесно-голубом бикини похвасталась стройной фигурой на пляже

Джессика Гейл скучает по отпуску в Таиланде, поэтому решила поделиться с подписчиками фотографиями оттуда.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — поделилась в Instagram серией снимков с недавнего отдыха, который она провела на таиландском острове Пхи-Пхи.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика устроила импровизированную фотосессию на пляже. Позировала она в небесно-голубом бикини, в котором продемонстрировала стройную фигуру и красивый загар.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

У Гейл были распущенные волосы, нежный макияж и молочный маникюр. Аутфит модель завершила золотыми украшениями. В руке она держала молодой зеленый кокос с соломинкой.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл показалась в черном купальнике с поясом с золотой пряжкой. на плавках.

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie