- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
Модель в небесно-голубом бикини похвасталась стройной фигурой на пляже
Джессика Гейл скучает по отпуску в Таиланде, поэтому решила поделиться с подписчиками фотографиями оттуда.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — поделилась в Instagram серией снимков с недавнего отдыха, который она провела на таиландском острове Пхи-Пхи.
Джессика устроила импровизированную фотосессию на пляже. Позировала она в небесно-голубом бикини, в котором продемонстрировала стройную фигуру и красивый загар.
У Гейл были распущенные волосы, нежный макияж и молочный маникюр. Аутфит модель завершила золотыми украшениями. В руке она держала молодой зеленый кокос с соломинкой.
Напомним, ранее Джессика Гейл показалась в черном купальнике с поясом с золотой пряжкой. на плавках.