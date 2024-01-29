Модель в платье с откровенным декольте продемонстрировала сексуальную грудь на "порно-Оскаре"

CJ Miles выбрала для своего появления наряд с акцентом на соблазнительном декольте.

Модель и порноактриса CJ Miles, которая родом из Филиппин, посетила состоявшуюся в Лас-Вегасе премию AVN Awards. Это кинонаграда американского журнала AVN (Adult Video News), которую вручают за достижения в создании фильмов для взрослых. Ее еще называют "порно-Оскар".

CJ Miles / Фото: Getty Images

На красной дорожке она предстала в полупрозрачном бежевом платье макси, усыпанном стразами. Главный акцент в ее луке был на откровенном декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Наряд прекрасно облегал ее стройную и соблазнительную фигуру.

CJ Miles сделала объемную укладку с локонами, макияж с накладными пышными ресницами и дополнила аутфит серьгами с камнями, золотым браслетом с камнями и длинным красным маникюром.

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