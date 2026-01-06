ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
285
Время на прочтение
1 мин

Модель в сиреневом купальнике с золотой фурнитурой продемонстрировала стройную фигуру на пляже в Майами

47-летняя Сильвия Мейс находится в прекрасной физической форме.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сильвия Мейс

Сильвия Мейс / © Getty Images

В объективы папарацци на пляже в Майами попала нидерландская модель и актриса Сильвия Мейс. Женщина наслаждалась отдыхом: она загорала и купалась в океане.

Сильвия выглядела ярко и эффектно. На ней был стильный купальник сиреневого цвета и с золотой фурнитурой и завязками на плавках, в котором она похвасталась стройной фигурой.

Сильвия Мейс / © Getty Images

Сильвия Мейс / © Getty Images

Пляжный лук Мейс дополнила массивными очками в черепаховой оправе, серьгами Van Cleef & Arpels, бриллиантовыми и золотыми цепочками с подвесками, а также браслетами. У нее были распущенные волосы, нюдовый блеск на губах и красный маникюр.

Дата публикации
Количество просмотров
285
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie