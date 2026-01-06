- Дата публикации
Модель в сиреневом купальнике с золотой фурнитурой продемонстрировала стройную фигуру на пляже в Майами
47-летняя Сильвия Мейс находится в прекрасной физической форме.
В объективы папарацци на пляже в Майами попала нидерландская модель и актриса Сильвия Мейс. Женщина наслаждалась отдыхом: она загорала и купалась в океане.
Сильвия выглядела ярко и эффектно. На ней был стильный купальник сиреневого цвета и с золотой фурнитурой и завязками на плавках, в котором она похвасталась стройной фигурой.
Пляжный лук Мейс дополнила массивными очками в черепаховой оправе, серьгами Van Cleef & Arpels, бриллиантовыми и золотыми цепочками с подвесками, а также браслетами. У нее были распущенные волосы, нюдовый блеск на губах и красный маникюр.