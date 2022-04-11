Модель Victoria's Secret показала новые фото с украино-польской границы, где работала волонтером

Девушка продолжает рассказывать о своем опыте волонтерства.

Модель Мэгги Роулинс прилетела в Польшу, где провела неделю, помогая как медсестра украинским беженцам. Девушка уже вернулась домой, но продолжает освещать эту тему.

Фото: instagram.com/maggierawlins

В своей новой публикации в Instagram модель показала новые фото с украино-польской границы.

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"Снимки и текст моей подруги @soniagoydenko, которая любезно разрешила мне ими поделиться. "Вот несколько снимков, демонстрирующих суету на украинско-польской границе. Эти фото сделаны на автобусной остановке, куда идут беженцы после того, как они купили еду, напитки, одежду, SIM-карты, туалетные принадлежности и игрушки для детей. Люди ждут, очень волнуясь, что автобус уедет без них. Я уверяю их, что у них есть время и что автобус ходит каждые 20 минут, и что даже если они пропустят этот, через несколько минут будет другой. Большинство беженцев много дней находятся в дороге. У детей часто бывает рвота от постоянного укачивания и тошноты. Многие из них уже несколько дней находятся в автобусах и поездах. Польские военные и волонтеры помогают беженцам сесть в автобусы, помогая им с багажом и объясняя им, куда направляются автобусы. Беженцы ждут автобусов в любое время дня и в любую погоду, чтобы сесть на следующий этап своего утомительного путешествия", - гласит подпись под фото.

Напомним, Мэгги Роулинс – успешная модель, а также дипломированная медсестра, она работала волонтером в Нью-Йорке в разгар пандемии COVID-19.

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