Модель Victoria's Secret прилетела в Польшу для работы медсестрой и помощи украинским беженцам

Звезды со всего мира спешат помогать украинцам после полномасштабного вторжения России.

Модель Мэгги Роулинс сообщила в своем Instagram, что прилетела в Польшу, чтобы в качестве медсестры помогать беженцам из Украины.

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"Трудно описать этот опыт словами, но я была невероятно угнетена во время моего пребывания здесь, на украинско-польской границе… Невозможно передать, через что проходят эти люди, и я надеюсь, что никому из читающих не придется испытать это в своей жизни…

Я думаю, что важно время от времени останавливаться и размышлять о том, откуда вы пришли, и пытаться сделать хоть что-то хорошее…", - написала девушка и поблагодарила волонтеров, медсестер и врачей организации Sauveteurs Sans Frontières, в рамках которой она неделю помогала украинцам.

Также Роулинс показала, что ей нарисовали дети из Украины на память.

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Экс-"ангел" бренда Сара Сампайо написала о Мэгги в своем Instagram и назвала ее "настоящим ангелом".

Instagram Сары Сампайо

Напомним, Мэгги Роулинс - дипломированная медсестра, она работала волонтером в Нью-Йорке в разгар пандемии COVID-19.

Впервые в рекламе девушка снялась еще в школе, когда ей было 15 лет. Несмотря на то, что Мэгги предрекали успешную модельную карьеру, она окончила медицинский колледж и стала медсестрой — ассистенткой доктора-онколога в одной из клиник Южной Каролины. Но вскоре одно из модельных агентств Майами предложило девушке контракт, от которого она не смогла отказаться. Роулинс сотрудничала как модель с Victoria's Secret и участвовала в рекламных кампаниях бренда нижнего белья Intimissimi и аромата Anne Klein, а также снималась для Maxim и Sports Illustrated.

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