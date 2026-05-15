Модель Victoria’s Secret Барбари Палвин беременна первым ребенком
Радостной новостью о пополнении в семье звезда поделилась на 79-м ежегодном Каннском кинофестивале.
Модель дебютировала со своим округлившимся животом на третий день Каннского кинофестиваля в компании мужа — звезды Disney Channel актера Дилана Спроуса. Пара вышла на красную дорожку в изысканных вечерних образах и позировали для фото так, чтобы продемонстрировать миру беременность.
Барбара нежно обнимала живот в потрясающем светло-голубом платье, а Спроус обнимал жену. Платье Барбары было от бренда Miu Miu и выполнено в небесно-голубом оттенке.
У наряда будущей мамы была драпировка, небольшие короткие рукава и широкая юбка, спадающая вниз и украшенная нежными перьями.