В мини-платье с объемными рукавами: Кендалл Дженнер в кокетливом образе пришла на развлекательное шоу

В мини-платье с объемными рукавами: Кендалл Дженнер в кокетливом образе пришла на развлекательное шоу

Модель выбрала для своего выхода наряд с цветочным принтом.

Красотка Кендалл Дженнер побывала в эфире развлекательного вечернего шоу Джимми Фэллона. Для такого повода она выбрала кокетливый аутфит, в котором выглядела великолепно.

На модели было черное мини-платье от бренда Carolinа Herrera в белый горошек и с принтом желтых орхидей. Наряд имел опущенную линию плеч, объемные рукава и закрытую зону декольте.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Платье на Дженнер смотрелось отлично, хоть немного и подчеркивало ее неравномерный загар в зоне ключиц.

К платью модель обула стильные черные босоножки на шпильках. Она распустила волосы, накрасила губы ярко-красной помадой и украсила уши круглыми серьгами.

У Кендалл отличное чувство стиля. Выходя в свет, она всегда до деталей продумывает свои аутфиты. К примеру, на недавнем Met Gala 2021, темой которого было "В Америке: модный лексикон", манекенщица восхитила своим роскошным и откровенным образом.

Кендалл Дженнер / Associated Press

Она блистала на красной дорожке в "голом" платье от Givenchy, расшитым камнями, с небольшим шлейфом и откровенным декольте. Под ним на Дженнер были телесные трусы. На плечах у модели были дополнительные украшения из камней, а на шее – широкий драгоценный чокер.

Кендалл Дженнер / Associated Press

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Образы Кендалл Дженнер (16 фото)

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