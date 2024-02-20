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Модель Жизель Оливейра сверкнула стройной фигурой в рекламе нижнего белья

Модель Жизель Оливейра сверкнула стройной фигурой в рекламе нижнего белья

Фото: Instagram Жизель Оливейра

Девушка снялась в промокампании линейки нижнего белья известного интернет-магазина в США.

30-летняя бразильская модель Жизель Оливейра примерила новинки от Anthropologie.

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На промокадрах модель запечатлена в разном нижнем белье: кружевных комплектах, эффектных боди, бюстгальтерах с пуш-ап, а также в удобной одежде для дома. Девушка позирует почти без макияжа, а ее волосы уложены в естественные локоны.

© Instagram Жизель Оливейра
Фото: Instagram Жизель Оливейра
© Instagram Жизель Оливейра
Фото: Instagram Жизель Оливейра

Напомним, ранее Жизель Оливейра в своем микроблоге показывала, как весело проводила время на бразильском карнавале, который недавно закончился. Для такого яркого события она выбирала соответствующие образы.

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра
Жизель Оливейра / Фото: Instagram Жизель Оливейра
© Instagram Жизель Оливейра
Фото: Instagram Жизель Оливейра

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