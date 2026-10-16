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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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7
Время на прочтение
1 мин

Модель Жизель Оливейра в мини-шортах и питоновой куртке прогулялась по Милану

Звезда поделилась серией фото, сделанных на улицах итальянского города.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

33-летняя бразильская модель Жизель Оливейра поделилась в своем Instagram фотографиями, которые были сделаны на улицах Милана, скорее всего, во время Миланской недели моды.

Для уличного фотосета модель выбрала стильный образ. Она была одета в молочный топ, белые мини-шорты и куртку с питоновым принтом. Образ Жизель дополняли туфли-слингбэки на каблуках от Saint Laurent с металлическим носком, сумка Fendi и полупрозрачные очки футуристической формы.

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / © Instagram Жизель Оливейра

Напомним, Жизель Оливейра — бразильская модель, прославившаяся благодаря участию в показах Victoria’s Secret и сотрудничеству с ведущими модными брендами. Начала работать моделью в подростковом возрасте, а в 2013 году получила профессиональный контракт. В 2017 году привлекла внимание публики, когда помогла модели Мин Си подняться после падения на подиуме Victoria’s Secret. Этот поступок широко обсуждали в СМИ.

Ранее Жизель Оливейра вышла на прогулку в кепи от Руслана Багинского.

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