Модель Жизейль Оливейра в микробикини позировала у бассейна

Девушка похвасталась стройной фигурой на отдыхе.
30-летняя бразильская модель Жизель Оливейра недавно весело проводила время на музыкальном фестивале Coachella и показывала свои откровенные и яркие аутфиты в каждый день мероприятия. После такого яркого времяпровождения звезда решила устроить себе небольшой отдых у бассейна.
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Она позировала в черном микробикини с желтой окантовкой на бортике бассейна на фоне двух высоких пальм. На одной руке Жизель видна маленькая татуировка – похоже, в виде собаки породы пудель.
Напомним, ранее Жизель Оливейра посещала бразильский карнавал и показывала свои наряды для этого яркого мероприятия.
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