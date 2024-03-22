Модельер Пьерпаоло Пиччоли покидает пост креативного директора Valentino

Кто сменит его на этом посту, пока неизвестно.

Итальянский модельер Пьерпаоло Пиччоли покидает пост креативного директора Модного дома Valentino. В компании он проработал, по его собственным словам, 25 лет.

Однако пост креативного директора он занимал с 2008 года - сначала делив его с Марией Грацией Кьюри, а после ее ухода в Dior 2016-м, полностью был назначен единственным креативным директором бренда.

Об уходе Пиччоли стало известно со страницы в Instagram модельера, где он написал прощальный пост и опубликовал фото своей команды.

"Не у всех историй есть начало и конец, некоторые живут своего рода вечным настоящим, сияющим ярким светом, настолько сильным, что не оставляет теней. Я в этой компании уже 25 лет, и 25 лет я существую и живу вместе с людьми, которые вместе со мной сплели нити этой прекрасной истории, моей и нашей.

Все существовало и существует благодаря людям, которых я встретил, с которыми работал, с которыми делился мечтами и создавал красоту, с которыми строил то, что принадлежит каждому и что остается неизменным и осязаемым.

Я несу с собой это наследие любви, мечты, красоты и человечности сегодня и навсегда.

Все эмоции, которые я испытал и которые чувствую, остались со мной и носят имена людей, которые поднимались вместе со мной по непроходимым и неизведанным тропам, которые привели нас к прекрасным и теперь известным панорамам.

Оставайтесь со мной, вы, кто знает, кто вы, потому что именно вам я пишу, вам я обязан этим наследием любви, которое является безупречным и вечным.

В конечном счете, это красота, это жизнь, надежда, возможности и благодарность, это мой народ, мое сердце, это любовь, которая дает тебе все возможности в мире, особенно те, которые ты не мог себе представить в одиночку.

Спасибо г-ну Валентино и Джанкарло Джамметти, которые подарили мне свои мечты.

Спасибо каждому человеку, который так или иначе сделал все это возможным, для меня было привилегией и честью поделиться с вами своим путешествием и своими мечтами.

Стелле было два года, когда она пришла на мой первый показ мод, ей скоро исполнится 18, и на днях вечером она спросила меня: "Как ты себя чувствуешь?" "Молодо и свободно", — ответил я.

Я даю тебе свои глаза, чтобы увидеть тебя так, как вижу я.

Молодой и свободный. И полный мечтаний. Всегда.

С любовью, п.п.", - написал он в прощальном посте.

Пьерпаоло Пиччоли / Фото: Associated Press

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