Модели и спорт: Изабели Фонтана встала на голову, а Рози Хантингтон-Уайтли сверкнула подкачанным прессом

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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Модели регулярно занимаются спортом — не только ради физической формы, а для энергии, выносливости и ментального баланса. Однако у каждой из них свой подход и виды тренировок. Например, супермодель Жизель Будхен предпочитает кикбоксинг и карате, Карли Клосс — тренировки с петлями TRX, а топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли любит функциональные тренировки с тренером — и результат не заставляет себя ждать. В своем Instagram она похвасталась подкачанным прессом.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Модель позировала в черном топе, спортивных шортах и с перчатками на руках.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Еще одна супермодель Адриана Лима занимается кикбоксингом и высокоинтенсивными кардиотренировками, а 42-летняя бразильская супермодель и бывшая звезда бренда белья Victoria’s Secret Изабели Фонтана любит йогу и пилатес. В своем фотоблоге она продемонстрировала стойку на голове. Модель находится в отличной физической форме.

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Изабели Фонтана / © Изабели Фонтана/Instagram

Легендарная модель Наоми Кэмпбелл показала видео из зала, где она на тренажере делает упражнения для мышц спины. Раньше она, кстати, утверждала, что не является фанаткой спортзалов, а отдает предпочтение растяжке и йоге.

Наоми Кэмпбелл / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Ранее, напомним, 76-летняя дизайнер Вера Вонг сходила в спортзал и показала фото с беговой дорожки.