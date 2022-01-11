Модели на отдыхе: Винни Харлоу в бикини цвета металлик позировала на яхте

Модели на отдыхе: Винни Харлоу в бикини цвета металлик позировала на яхте

27-летня канадская модель похвасталась стройной фигурой.

Винни Харлоу сейчас наслаждается пребыванием в Дубае, где успевает и поработать, и отдохнуть.

Манекенщица отправилась на прогулку на яхте, где устроила целую фотосессию.

Позировала красотка в крошечном бикини цвета металлик, демонстрируя стройную сексуальную фигуру.

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Кудрявые волосы она распустила и сделала макияж "кошачий глаз". На шее у Харлоу была серебристая цепочка, в ушах – серьги-кольца.

Когда потемнело, Винни открыла шампанское, чтобы отпраздновать чудесное завершение дня.

Еще модель в красно-оранжевом наряде снялась в интересной фотосессии в пустыне. Она позировала также верхом на верблюде.

Напомним, на церемонии Fashion Awards Харлоу блистала в стеганом кроп-топе и макси-юбке бежево-оливкового цвета. Дополняли образ объемные рукава, трикотажные перчатки, туфли на высоком каблуке и бриллиантовые украшения от ювелирного бренда Bvlgari.

Винни Харлоу / Associated Press

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