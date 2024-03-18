Модели в реальной жизни: Жизель Бундхен с сыном запечатлели на прогулке с собакой

Супермодель Жизель Бундхен запечатлели в Майами во время прогулки с сыном Бенджамином и их собакой.

43-летняя супермодель и ее 14-летний ребенок неспешно прогуливались по улице, когда их запечатлели папарацци. Бундхен была одета в свободную белую блузку в сочетании с подходящей парой брюк и обута во вьетнамки. Ее волосы были распущены, а на лице у модели были большие солнцезащитные очки.

Жизель Бундхен с сыном Бенджамином / Фото: Getty Images

Бенджамин был в черной футболке и коротких синих шортах и также обут во вьетнамки. В руках парень нес специальное устройство с мячиком для игр с собакой.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

В другой день Бундхен сфотографировали одну. Она была в коротком белом топе и черных лосинах. Похоже, прогулку с собакой модель совместила с пробежкой.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

В прошлый раз мы показывали фото, как Бундхен попала под прицел фотографов вместе с дочерью Вивиан, которой 11 лет. Девочка, похоже, возвращалась с тренировки.

Жизель Бундхен с дочерью Вивиан / Фото: Getty Images

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