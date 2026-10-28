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- Шоу-бизнес
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Модельная карьера набирает обороты: 16-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в новой рекламе
Девушка стала звездой новой промокампании французского бренда.
16-летняя Леони Кассель, дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, продолжает делать шаги в мире моды. На этот раз девушка стала героиней рекламной кампании французского бренда Roger Vivier, представив обувь и сумки из новой коллекции.
В рекламе также снялись актриса Зои Аджани и Джайя Харпер — дочь актрисы Лоры Дерн. Таким образом, Roger Vivier объединил в одном проекте молодых представительниц известных актерских семей.
Леони постепенно осваивается в индустрии моды. Ранее в этом году она появилась на обложках модных журналов Vogue Italia и Numéro, а летом дебютировала на подиуме Dolce & Gabbana в Сицилии.
Несмотря на знаменитых родителей, девушка пока только формирует собственный профессиональный путь. Однако новые съемки показывают, что Леони все увереннее чувствует себя перед камерой и привлекает внимание модной индустрии.
Ранее, напомним, Леони Кассель в джинсах и бомбере посетила фэшн-мероприятие в Париже.