Модные головные уборы осени 2025 года: Андре Тан рассказал, на что обратить внимание

Береты

Они снова в тренде. Береты имеют нежный и женственный вид, а также идеально будут подходить под пальто или тренч. Если хотите стиль как у парижанки — выбирайте темно-красный или темно-бежевый. Дополняйте такой образ красной помадой.

Объемные шапки

Они выглядят великолепно с пальто оверсайз. Выбирайте минималистичные цвета: серо-бежевый, молочный или хаки.

Кепки

Особо следует обращать внимание на модели из кожи или твида. Они придают образу игривого настроения.

Шляпы

Выбирайте фетровые с широкими полями. С таким головным убором даже самое простое пальто будет выглядеть роскошно.