Модные головные уборы осени 2025 года: Андре Тан рассказал, на что обратить внимание
Осень — это не только о теплых напитках и пальто, но и о деталях, делающих образ завершенным. Не бойтесь экспериментировать — головной убор может стать «вишенкой» в твоем образе.
Береты
Они снова в тренде. Береты имеют нежный и женственный вид, а также идеально будут подходить под пальто или тренч. Если хотите стиль как у парижанки — выбирайте темно-красный или темно-бежевый. Дополняйте такой образ красной помадой.
Объемные шапки
Они выглядят великолепно с пальто оверсайз. Выбирайте минималистичные цвета: серо-бежевый, молочный или хаки.
Кепки
Особо следует обращать внимание на модели из кожи или твида. Они придают образу игривого настроения.
Шляпы
Выбирайте фетровые с широкими полями. С таким головным убором даже самое простое пальто будет выглядеть роскошно.