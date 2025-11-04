ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

Модные головные уборы осени 2025 года: Андре Тан рассказал, на что обратить внимание

Осень — это не только о теплых напитках и пальто, но и о деталях, делающих образ завершенным. Не бойтесь экспериментировать — головной убор может стать «вишенкой» в твоем образе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Береты

Они снова в тренде. Береты имеют нежный и женственный вид, а также идеально будут подходить под пальто или тренч. Если хотите стиль как у парижанки — выбирайте темно-красный или темно-бежевый. Дополняйте такой образ красной помадой.

Объемные шапки

Они выглядят великолепно с пальто оверсайз. Выбирайте минималистичные цвета: серо-бежевый, молочный или хаки.

Кепки

Особо следует обращать внимание на модели из кожи или твида. Они придают образу игривого настроения.

Шляпы

Выбирайте фетровые с широкими полями. С таким головным убором даже самое простое пальто будет выглядеть роскошно.

Дата публикации
Количество просмотров
173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie