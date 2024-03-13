Модные повторы на "Оскаре" и Vanity Fair: кто из знаменитостей скопировал наряды коллег

Многие знаменитости пришли на мероприятие в платьях, которые все уже видели ранее.

96-я церемонию вручения наград "Оскар" традиционно собрала в этом году на красной дорожке самых знаменитых и талантливых звезд. Мероприятие ежегодно становится одной из главных площадок, где бренды могут презентовать свои наряды, часто это вечерние образы, созданные по индивидуальному заказу, или платья из новых коллекций, которые только-только демонстрировались на Неделях моды в Милане и Париже.

Однако "Оскар" этого года запомнился и тем, что многие образы были повторами того, что надевали другие знаменитости ранее. В этой подборке предлагаем взглянуть на некоторые из таких платьев.

Давайн Джой Рэндольф и Оливия Палермо

В этом году актриса Давайн Джой Рэндольф получила свой первый "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за работу в фильме "Оставленные". На церемонию она пришла в потрясающем голубом платье от Louis Vuitton с халтером и огромными пышными рукавами.

Однако платье женщины не очень и оригинального дизайна, поскольку ранее в подобном на красной дорожке Венецианского кинофестиваля появилась Оливия Палермо. Платье Оливии было от Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2023

Фото: Associated Press

Аня Тейлор-Джой и Натали Портман

Аня решила на "Оскаре" произвести фурор, надев реплику культового платья от Dior. Однако в похожем наряде в прошлом году на красной дорожке Каннского кинофестиваля блистала Натали Портман.

Фото: Associated Press / Getty Images

Мэри Стинберджен и Дуа Липа

Актриса Мэри Стинберджен отдала предпочтение лаконичному платью пряжкой на груди и разрезом на юбке от бренда Tom Ford, но в декабре 2023 года певица Дуа Липа надела такое же платье на гала-концерт The Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala.

фото: Associated Press

Леа Льюис и Уоллис Дэй

Льюис надела на "Оскар" платье от бренда Lever Couture, основанного украинкой Лесей Верлингьери, которая живет и работает в Лос-Анджелесе. Наряд розового цвета был практически копией платья, которое бренд сделал для актрисы Уоллис Дэй, которое та надела на церемонию BAFTA в 2023 году.

фото: Associated Press / Getty Images

Лорен Санчес и Тина Кароль

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса тоже надела наряд от Lever Couture. Красное платье роскошно смотрелось на фигуре Лорен, но в подобном ранее на сцене появлялась украинская суперзвезда Тина Кароль.

фото: Associated Press / Тина Кароль

Жанна Робертс Расси и Сара Джессика Паркер

Журналистка Жанна Робертс Расси ежегодно посещает "Оскар", где берет интервью у знаменитостей, и в этом году отдала предпочтение платью от Oscar de la Renta из коллекции осень-зима 2023. В этом наряде она выглядела очень мило, но ранее точно такое же платье носила в сериале "И просто так…" героиня Сары Джессики Паркер - журналистка Кэрри Брэдшоу.

фото: Associated Press / instagram.com/justlikethatmax

Сидни Суини и Анджелина Джоли

Молодая актриса появилась в этом году не на самом "Оскаре", а на афтепати Vanity Fair. На ней было винтажное платье цвета слоновой кости, созданное модельером Марком Боувером. Точно в таком же платье в 2004 году на красную дорожку "Оскара" вышла Анджелина Джоли.

Фото: Associated Press / Getty Images

Пэрис Хилтон и Кендалл Дженнер

Голливудская блондинка надела на вечеринку Vanity Fair нежно-бежевое платье от британского бренда Sabina Bilenko, который был основан уроженками Казахстана - сестрами-близняшками Сабиной и Дианой Биленко. Но оригинальным платье назвать сложно, поскольку в практически идентичном наряде ранее посетила Met Gala модель Кендалл Дженнер.

Фото: Associated Press

Келли Роуленд и Мэрайя Кэри

Келли надела на Vanity Fair черно-белый наряд от Nina Ricci из коллекции весна-лето 2024, но практически в идентичном наряде, но красного цвета выступила на сцене Мэрайя Кэри.

фото: Associated Press / Getty Images

Эмма Чемберлен и Меган Маркл

Блогер Эмма Чемберлен решила пойти по проверенному пути, ведь несмотря на то, что ее наряд был от Thom Browne, он практически полностью (не учитывая декольте) повторял лук герцогини Сассекской от Givenchy.

Фото: Associated Press

Крисси Тейген и Селена Гомес

Экс-модель надела на вечеринку Vanity Fair наряд от Oscar de la Renta, но практически идентичное платье надевала певица и актриса Селена Гомес на вручении наград MTV Video Music Awards 2023.

Фото: Associated Press

Ева Гэвиган и Эмили Блант

13-летняя внучка Стивена Спилберга сопровождала дедушку на красной дорожке "Оскара". На юной красавице было голубое платье от Oscar de la Renta из коллекции весна-лето 2024, которое совсем недавно надевала также номинантка на "Оскар" Эмили Блант.

Фото: Associated Press

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