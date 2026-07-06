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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
445
Время на прочтение
1 мин

Модный дубль: на свадьбу Тейлор Свифт две гостьи пришли в одинаковых платьях

Две женщины выбрали платья одного бренда, но выглядели в них совершенно по-разному.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Подруга Тейлор Свифт — Эбигейл Андерсон

Подруга Тейлор Свифт — Эбигейл Андерсон / © Getty Images

В пятницу, 3 июля, состоялась одна из самых громких свадеб года — в Нью-Йорке певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси стали мужем и женой. Пара поженилась в «Мэдисон-сквер-гарден» — большом комплексе в центре города, где проходят спортивные соревнования и концерты.

Свадьба проходила в полной секретности, но гостей, направлявшихся на нее, несколько раз сфотографировали папарацци. В частности, в объективы фотографов попала лучшая подруга Свифт еще со школьных времен — Абигейл Андерсон.

Абигейл Андерсон / © Getty Images

Абигейл Андерсон / © Getty Images

Она выбрала для торжества коричнево-бежевое платье от Sau Lee с корсетом и шелковой юбкой, украшенной драпировкой на бедрах. Платье также украшала элегантная цветочная вышивка. Стоимость такого платья — 795 долларов.

Однако Эбигейл была не единственной, кто выбрал такой наряд. На свадьбе произошло модное повторение, ведь наряд от Sau Lee также выбрала невеста игрока в американский футбол Джуджу Смита-Шустера — Лора Крук.

Джуджу Смит-Шустер и Лора Крук / © Getty Images

Джуджу Смит-Шустер и Лора Крук / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
445
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