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- Шоу-бизнес
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Модный дубль: на свадьбу Тейлор Свифт две гостьи пришли в одинаковых платьях
Две женщины выбрали платья одного бренда, но выглядели в них совершенно по-разному.
В пятницу, 3 июля, состоялась одна из самых громких свадеб года — в Нью-Йорке певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси стали мужем и женой. Пара поженилась в «Мэдисон-сквер-гарден» — большом комплексе в центре города, где проходят спортивные соревнования и концерты.
Свадьба проходила в полной секретности, но гостей, направлявшихся на нее, несколько раз сфотографировали папарацци. В частности, в объективы фотографов попала лучшая подруга Свифт еще со школьных времен — Абигейл Андерсон.
Она выбрала для торжества коричнево-бежевое платье от Sau Lee с корсетом и шелковой юбкой, украшенной драпировкой на бедрах. Платье также украшала элегантная цветочная вышивка. Стоимость такого платья — 795 долларов.
Однако Эбигейл была не единственной, кто выбрал такой наряд. На свадьбе произошло модное повторение, ведь наряд от Sau Lee также выбрала невеста игрока в американский футбол Джуджу Смита-Шустера — Лора Крук.