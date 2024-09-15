Модный эксперимент: блогер проверила туфли Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе" на удобность

Иногда нам кажется, что туфли в этом сериале идеальны и очень удобны, ведь Кэрри в них просто порхает, однако это оказалось не совсем так.

Все поклонники сериала "Секс в большом городе" знают, что главная героиня Кэрри Брэдшоу была помешана на обуви и была готова тратить на нее больше, чем могла себе позволить. Практически постоянно на протяжении всего сериала нам акцентировали внимание на ее любви к туфлям Manolo Blahnik, которые это сериал сделал самой желанной обувью для многих женщин.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / фото: скриншот с видео

В третьем сезоне сериала Кэрри демонстрирует яркие остроносые новые мюли с пряжками, у которых яркая стелька и клетчатый принт.

Эта пара обуви стала буквально культовой, но задумывались ли вы когда нибудь, удобны ли такие туфли, учитывая их цену?

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / фото: скриншот с видео

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / фото: скриншот с видео

Блогер из Нью-Йорка Рената Д’Агрелла Кенен нашла точно такую же пару как у героини сериала в винтажном магазине и решила проверить мюли на удобность. Рената прогулялась в них по улицам города.

Рената Д’Агрелла Кенен / фото: Renata D’Agrella Kenen

"Давайте посмотрим, сколько кварталов Нью-Йорка потребуется, чтобы мои ноги заболели в этих туфлях на каблуках Manolo Blahnik", - говорит в видео девушка. "Эти туфли буквально были показаны в "Сексе в большом городе" самой Кэрри Брэдшоу. Они винтажные, и я купила их в The RealReal менее чем за 200 долларов. У них каблук-шпилька. Мне заменили эту набойку внизу у сапожника, и они были сделаны в Италии. Передняя часть туфель из ткани, а подошва - из кожи. Они делают мои ноги потрясающими, но давайте посмотрим, как они себя поведут".

Рената Д’Агрелла Кенен / фото: Renata D’Agrella Kenen

"Я с трудом шла в них от своего офиса до входной двери", - говорит далее Рената и отмечает, что они очень неустойчивые.

Рената Д’Агрелла Кенен / фото: Renata D’Agrella Kenen

"Подушечки моих стоп сразу же загорелись, потому что подошва этих туфель была настолько тонкой, что создавалось ощущение, будто я иду по голой земле. Никакой амортизации, никакого комфорта вообще. Я буквально прошла только четверть квартала в этих туфлях, прежде чем развернулась. Это около 300 футов (приблизительно 100 метров - ред). Эти туфли, возможно, одобрены Кэрри Брэдшоу, но они неудобные, поэтому они не одобрены Ренатой", - подытожыла блогер.

"Я никогда не избавлюсь от этих туфель, так как они являются частью истории "Секса в большом городе" и моей лучшей находкой на The RealReal, но они такие неудобный", - добавила девушка в подписе под своим роликом.

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