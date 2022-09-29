Модный конфуз: американская актриса надела на гала-концерт неудачное "голое" платье

В Нью-Йорке, в театре Дэвида Коха, прошел ежегодный осенний гала-концерт New York City Ballet Fall Fashion. На мероприятии собрались знаменитости и дизайнеры, чтобы показать свою любовь к двум искусствам: балету и моде.

Среди звезд наше внимание привлекла американская актриса, продюсер и ЛГБТ-активистка – Лаверна Кокс. Женщина выбрала откровенный, но неудачный наряд для ивента.

Лаверна Кокс / Фото: Associated Press

На ней было экстравагантное прозрачное металлическое платье из кутюрной коллекции осень-зима 2017 голландского бренда Iris Van Herpen. Наряд был немного маловат для Лаверны в области декольте, и часть ее груди выпадала по бокам, что выглядело некрасиво.

Лаверна Кокс / Фото: Associated Press

Платье Кокс скомбинировало с пластиковыми туфлями и экстравагантной сумочкой цвета металлик. Актриса сделала высокий пучок, макияж с акцентом на серебряно-серых тенях и украсила уши интересными бело-черными серьгами.

Лаверна Кокс / Фото: Associated Press

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