Модный конфуз: Дита фон Тиз засветила грудь на светском мероприятии

Королева бурлеска Дита фон Тиз посетила вчера мероприятие CineMode, которое курировал дизайнер Жан-Поль Готье.

Выставка проводилась в Париже и была посвящена силе женщин, а представлены на ней были наряды различных киногероинь разных лет.

Для своего появления артистка выбрала длинное шифоновое платье на одно плечо от бренда Jean Paul Gaultier шоколадного цвета с оригинально оформленным декольте, которое состояло из широких полосок, прикрывавших грудь.

Дита фон Тиз / Getty Images

Но вот только из-за такого кроя с Дитой случился небольшой модный конфуз - полоски платья постоянно сползали и оголяли соски звезды. Позже она просто накинула на плечи пальто, чтобы больше не привлекать внимания.

Дита фон Тиз / Getty Images

Образ королева бурлеска дополнила черными туфлями, клатчем на цепочке и высокими перчатками. Волосы звезды были уложены в ее любимую прическу в стиле ретро, а на губах была красная помада.

Дита фон Тиз / Getty Images

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