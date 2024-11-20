Модный конфуз: две актрисы пришли в похожих платьях на светское мероприятие

Модные повторы - не редкость среди звезд, но вот чтобы две известные личности надели одинаковые или хотя бы похожие платья на одну красную дорожку - бывает все же не часто.

Такая ситуация произошла на этой неделе с двумя американскими актрисами - Зои Салданой и Моникой Барбаро. Обе женщині появились на мероприятии ELLE Women in Hollywood в нарядах от Модного дома Schiaparelli из коллекции весна-лето 2025. Оба платья были из плотного джинса, но только разных цветов.

Зои Салдана отдала предпочтение темному цвету наряда. У ее платья были светлые строчки и молния спереди. Носила его она в сочетании с босоножками оттенка пудры, массивными серьгами, а также винной помадой и маникюром.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Моника Барбаро же надела наряд бежевого цвета, у которого была золотая молния. У ее наряда, как и у того, который носила Зои, была бретелька-халтер и строчки. Платье она носила в сочетании с сатиновыми туфлями от Schiaparelli и золотыми украшениями.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Напомним, что точно такой же модный конфуз случился с актрисами Бри Ларсон и Александрой Даддарио. Обе звезды пришли на пресс-конференцию в черном платье в принт polka dot от бренда Dôen.

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