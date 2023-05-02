Модный конфуз: две знаменитости пришли на Met Gala в одинаковых платьях

Они захотели надеть один из культовых образов модельера.

Модные повторы на светских мероприятиях не редкость, но вот чтобы звезды пришли в одинаковых платьях на Met Gala - такое случается действительно не часто, ведь многие наряды создаются эксклюзивно под это событие.

Вероятно актриса Оливия Уайлд не очень заморачивалась при выборе лука, ведь появилась на Met Gala в точно таком же образе, как Маргарет Чжан - главный редактор Vogue China.

Платье Оливии было белым и прямым, но спереди на нем был вышит силуэт скрипки. Наряд она дополнила съемными манжетами, тоже расшитыми золотом.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

А вот платье Маргарет имело юбку А-силуета и его подол был расшит золотыми нитями, на впереди его тоже украшала скрипка. Также у него был небольшой шлейф.

Маргарет Чжан / Фото: Getty Images

Наряд является репродукцией платья созданного Карлом Лагерфельдом для бренда Chloé, для коллекции 1983 года. Затем этот мотив неоднократно повторялся во многих коллекциях бренда.

Показ Chloé, 1983 год / Фото: Getty Images

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