Модный конфуз: на Кайли Дженнер треснуло гламурное платье просто на "Золотом глобусе"

Такие инциденты случаются даже с богатыми красавицами, которые тщательно готовятся к своим выходам.

Американская звезда реалити-шоу - 27-летняя Кайли Дженнер - пришла на "Золотой глобус" в качестве "плюс один". Она сопровождала своего бойфренда Тимоти Шаламе, который был среди номинантов в категории "Лучший актер в драматическом фильме".

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Девушка надела на церемонию гламурное металлизированное платье от Versace из коллекции 1999 года. Это был наряд с очень глубоким декольте, тонкими бретельками, декором и голой спиной.

Однако это винтажное платье серьезно подвело знаменитую красавицу, ведь порвалось во время церемонии. Наряд не выдержал и лопнул на бедре из-за чего появилась довольно большая дыра, с которой Кайли ходила и фотографировалась на протяжении всего вечера.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Напомним, что также модный конфуз ранее случился с 13-летней дочерью Николь Кидман - у девочки порвались капроновые колготки на светском мероприятии.

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