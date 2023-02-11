Модный конфуз на Недели моды: две звезды надели похожие платья-комбинации

Несмотря на то, что наряды были очень похожи, знаменитости их сочетали из совершенно разными аксессуарами.

Повторы нарядов среди звезд не редкость, но чтобы он надевали похожие или даже одинаковые платье на одно мероприятие - это уже случается не часто. Однако в минувшую пятницу на показе бренда Rodarte, которых проходил в рамках Недели моды, засветилось аж две такие звезды.

Не повезло в этот раз актрисе Молли Рингуолд, наиболее известной по сотрудничеству с режиссером Джоном Хьюзом в 1980-х годах, поскольку снялась в нескольких его очень успешных картинах, среди которых был уже культовый фильм "Клуб Завтрак".

54-летняя актриса пришла на фэшн-шоу в нежно-розовом платье-комбинации с кружевом на груди. Наряд актриса дополнила красными туфлями, помадой и розовым клатчем. Также она надела белую короткую шубу из искусственного меха. У платья Молли были еще и пышные рукава-фонарики, но их видно из-за шубы не было.

Молли Рингуолд / Фото: Getty Images

В очень похожем платье от этого же бренда на показ пришла и 22-летняя Шарлотта Лоуренс - певица и модель. Платье девушки было немного другого оттенка, а также имело тонкие бретельки, но в стальном очень напоминало платье звезды 80-х. Образ Шарлотта дополнила лаконичными босоножками со стразами, а волосы просто распустила.

Шарлотта Лоуренс / Фото: Getty Images

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