Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
192
Время на прочтение
1 мин

Модный лайфхак от Виктории Бекхэм: дизайнер показала, как стильно носить жакет

Виктория Бекхэм снова вернулась на Неделю моды в Париже с коллекцией на сезон осень-зима 2026.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Образы, которые дизайнер представила на подиуме сочетали изысканный пошив, элегантные ткани и роскошные вечерние образы. При создании коллекции Виктория вдохновлялась работами художницы в стиле ардеко Тамары Лемпицкой.

Но не только вещи на подиуме были в центре внимания, но и образ самой госпожи Бекхэм, ведь Виктория на показ пришла в стильном черном костюме с удлиненным жакетом и прямыми длинными брюками, которые носила с тонким поясом и белой майкой.

Однако можно заметить, что жакет Бекхэм носит необычно, ведь один рукав у нее прямой, а другой немного приподнят. Чтобы достичь такого эффекта дизайнер использовала лайфхак, который стал заметным, когда она подняла руку, чтобы поприветствовать публику и поблагодарить — на ее руке была специальная вещь, которая зажимала рукав и держала его, вероятно это была резинка или браслет.

Это давний лайфхак, который можно использовать на обеих руках, чтобы сделать рукава жакета три четверти — это делает образ более расслабленным и стильным.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Также поддержать дизайнера в тот день пришла ее семья, но кроме старшего сына Бруклина.

