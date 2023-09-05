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Модный повтор: две знаменитости появились в Италии в одинаковых платьях Saint Laurent

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Модный повтор: две знаменитости появились в Италии в одинаковых платьях Saint Laurent

Милена Смит / Фото: Getty Images

Подобные ситуации в модном мире совсем не редкость.

Во время 80-го Венецианского кинофестиваля супермодель Адриана Лима и итальянская актриса Свева Альвити надели одинаковые драгоценности, но это был не единственный повтор на этом мероприятии.

Подобный конфуз случился также с влиятельным бразильским модным блогером Тассией Навес и испанской актрисой Миленой Смит. Обе знаменитости появились в черных платьях от Модного дома Saint Laurent из коллекции осень-зима 2023. Платье характерно тем, что на нем нет никакого декора, а перчатки соединены с самим платьем, также у наряда нет бретелек, но спереди его украшает небольшая драпировка и декольте-сердце.

Тассия появилась в этом наряде на благотворительной вечеринке amfAR Gala Venezia 2023, которая состоялась в рамках кинофестиваля. Образ инфлюенсер дополнила бриллиантовыми драгоценностями от Damiani.

Тассия Навес / © Getty Images
Тассия Навес / Фото: Getty Images

А вот образ Милены Смит был более готическим, поскольку она дополнила его красной помадой, гладкой прической и драгоценностями от Bvlgari в виде змей.

Милена Смит / © Getty Images
Милена Смит / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
34
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