Модный повтор: звезда соцсетей посетила кинофестиваль в наряде, как у Иванки Трамп и Кейт Миддлтон

Камилла Бониарди, более известная в социальных сетях Camihawke, одна из самых популярных девушек Италии, поскольку у нее более 1 миллиона подписчиков в Instagram, также она писательница и подкастер.

В этом году Камилла появилась среди гостей Венецианского кинофестиваля в роскошном платье от бренда Jenny Packham.

Наряд был длинным, нежно-бирюзового цвета, а также полностью был расшит камнями, бисером и пайетками.

Камилла Бониарди, более известная в социальных сетях Camihawke / Фото: Getty Images

Особенностью платья была накидка-кейп из полупрозрачного шифона и широкие плечи. Также она надела украшения от бренда Leo Pizzo - серьги и кольцо.

Камилла Бониарди, более известная в социальных сетях Camihawke / Фото: Getty Images

Однако это платье мы совсем недавно уже видели, но на Иванке Трамп - дочери скандального американского миллиардера и экс-президента. Женщина надевала точно такой же наряд на бат-мицву своей дочери.

Иванка Трамп с семьей / Фото: Instagram Иванки Трамп

Более того, в 2021 году на премьеру фильма о Джеймсе Бонде, которая состоялась в Королевском Альберт-Холле, принцесса Уэльская приехала в похожем платье, но золотого оттенка. Роскошный вечерний наряд был полностью расшит пайетками и камнями, имел глубокое V-образное декольте и кейп-накидку.

Кейт и принц Уильям на премьере "Джеймса Бонда" / Фото: Associated Press

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