ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
198
Время на прочтение
1 мин

Модный провал: Эшли Робертс пришла на премьеру фильма в платье с вырезами и потертых туфлях

44-летняя Эшли Робертс — экс-звезда группы The Pussycat Dolls и ведущая на британском радио, — появилась на мероприятии в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эшли Робертс

Эшли Робертс / © Associated Press

Она посетила мировую премьеру второй части фильма «Wicked: Чародейка», который стал экранизацией бродвейского мюзикла. В фильме главные роли сыграли Ариана Гранде и Синтия Эриво, но Эшли была так эффектна, что затмила нарядом даже их.

Эшли Робертс / © Associated Press

Эшли Робертс / © Associated Press

Она надела серебристое платье с длинными расклешенными рукавами от бренда Di Petsa, наряды от которого ранее также носила Белла Хадид. Платье имело длинную и ассиметричную юбку с подолом волочащимся по полу и очень впечатляющий высоким разрезом.

Эшли Робертс / © Associated Press

Эшли Робертс / © Associated Press

Верхняя часть платья также имела вырезы и украшена жемчужинами. Дизайн ткани выполнен таким образом, что казалось — ткань мокрая. Но на самом деле это был хитрый прием бренда, которые создает на ткани специальные складки, которые и создают такую иллюзию мокрой ткани.

Эшли дополнила платье туфлями от Christian Louboutin, но их ей нужно было заменить, ведь пара, которую выбрала звезда, была заметно потертой и в некоторых местах даже драной. На фоне ее красивого платья, эта обувь казалась странным выбором.

Туфли Эшли Робертс / © Associated Press

Туфли Эшли Робертс / © Associated Press

В прошлом году она тоже посещала премьеру первой части фильма Wicked: Чародейка», но в тот раз ее лук был идеальным — звезда появилась перед фотографами в изумрудном длинном платье с декольте.

Эшли Робертс / © Associated Press

Эшли Робертс / © Associated Press

Образы Эшли Робертс на улицах Лондона (117 фото)

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс в наряде пастельных тонов / © Getty Images

Эшли Робертс в наряде пастельных тонов / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
198
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie