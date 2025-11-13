Модный провал: Эшли Робертс пришла на премьеру фильма в платье с вырезами и потертых туфлях

Эшли Робертс / © Associated Press
Она посетила мировую премьеру второй части фильма «Wicked: Чародейка», который стал экранизацией бродвейского мюзикла. В фильме главные роли сыграли Ариана Гранде и Синтия Эриво, но Эшли была так эффектна, что затмила нарядом даже их.
Эшли Робертс / © Associated Press
Она надела серебристое платье с длинными расклешенными рукавами от бренда Di Petsa, наряды от которого ранее также носила
Белла Хадид. Платье имело длинную и ассиметричную юбку с подолом волочащимся по полу и очень впечатляющий высоким разрезом.
Эшли Робертс / © Associated Press
Верхняя часть платья также имела вырезы и украшена жемчужинами. Дизайн ткани выполнен таким образом, что казалось — ткань мокрая. Но на самом деле это был хитрый прием бренда, которые создает на ткани специальные складки, которые и создают такую иллюзию мокрой ткани.
Эшли дополнила платье туфлями от Christian Louboutin, но их ей нужно было заменить, ведь пара, которую выбрала звезда, была заметно потертой и в некоторых местах даже драной. На фоне ее красивого платья, эта обувь казалась странным выбором.
Туфли Эшли Робертс / © Associated Press
В прошлом году она тоже посещала премьеру первой части фильма Wicked: Чародейка», но в тот раз ее лук был идеальным — звезда появилась перед фотографами
в изумрудном длинном платье с декольте.
Эшли Робертс / © Associated Press
Образы Эшли Робертс на улицах Лондона
(117 фото)
