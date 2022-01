Модный промах: Пэрис Хилтон появилась в эфире в разных туфлях

Звезда умеет шутить над собой.

40-летняя дива реалити Пэрис Хилтон, которая осенью вышла замуж за Картера Реума, появилась недавно в развлекательного шоу The Tonight Show в Нью-Йорке.

Пэрис Хилтон / Getty Images

Звезда надела для эфира зеленое платье с пайетками от бренда Giuseppe di Morabito, однако с туфлями у нее получился модный промах, ведь на звезде было две разные пары обуви. Одна туфля Пэрис была лаконичной и бежевой от Giuseppe Zanotti, а вторая прозрачной и украшенной стразами. Ясно, что надела разные туфли девушка ради шутки и хайпа, но The Tonight Show с ее образом сразу же смонтировали забавное видео под песню Kreepa Oh No.

После рекламной паузы знаменитость переобулась в одинаковые туфли. В программе Пэрис рассказала о своей сказочной свадьбе, реалити-шоу Paris in Love, как она нашла свадебное вдохновение в Лас-Вегасе, и о выпуске собственной серии NFT.

