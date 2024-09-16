Модный провал на "Эмми-2024": Рита Ора и Эйса Гонсалес надели одинаковые платья

Обе были в розовых платьях Tamara Ralph из кутюрной коллекции осень-зима 2024.
Модные повторы не редкость среди знаменитостей, но чтобы две женщины надели практически идентичные наряды на одну красную дорожку - такого стилисты пытаются не допускать.
Однако исключением стала церемония "Эмми" в этом году, ведь платья розового цвета сыграли злую шутку с двумя звездами.
Британская певица Рита Ора надела на красную дорожку шифоновое платье-бюстье с объемной накидкой с перьями. Наряд артистки был от бренда Tamara Ralph.
Однако светло-розовое платье без бретелек и из перьев от бренда Tamara Ralph решила надеть и мексиканская актриса Эйса Гонсалес. Платье девушка носила в сочетании с украшениями от David Yurman и обувью от Jimmy Choo.
Хотя платье Эйсы было из другой ткани, фасона и полностью расшитое пайетками, нельзя не заметить сходство.
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