Модный скандал: певицу Луну раскритиковали из-за фотосессии для португальского Vogue

Певица Луна оказалась в центре скандала из-за проекта для португальского Vogue, в котором приняла участие. На снимках девушка позирует в известных брендах Balenciaga, BEVZA, Vita Kin, а темой для фотосессии стали ужасы, которые пережили украинцы за последние восемь месяцев войны: боль, утрата, миграция, эмоциональные качели, бесконечное чтение ленты новостей, попытки спасти свою жизнь за двумя стенами, насилие.

"8 месяцев полномасштабного вторжения, 8 месяцев и 8 лет войны. Что чувствует украинский народ и какое влияние война оказала на его поведение, жизнь и действия с начала российского вторжения? Вас преследует страх? Потеря, тревога, гнев, печаль, вина…? Или, скорее, надежда и смелость или даже слияние их всех в спираль эмоций, которую невозможно описать и невыносимо пережить? Возможно, все эти и даже другие чувства найдут отклик у любого украинца, и последующий художественный проект хотел воплотить в образы то, что нельзя проиллюстрировать, только пережить.

Этот взгляд в самое сердце и проблемы, с которыми каждый человек столкнулся и должен был столкнуться на протяжении всей войны, исходит от человека, который был в эпицентре урагана и решил остаться в своей разрушенной стране, как бы фатально это ни было.

Взмахнуть крыльями, чтобы сражаться. Помогать. Выжить. Оставаться", - пишет издание.

(Чтобы посмотреть все фото из проекта, листайте галерею Instagram вправо)

Однако после того, как эти фото оказались с Сети, многие их раскритиковали и обвинили Луну и ее команду в романтизации и гламуризации войны.

Певица решила ответить и разместила пост в Instagram.

"Искусство бывает разным и говорит на разных языках. Задача искусства – не поставить точку, единую для всех мысль. А привлечь к чему-нибудь внимание и спровоцировать диалог. Иногда острый. Во время войны, конечно, острый. Но если обходить болезненные темы или встречать их лишь жалким молчанием, или табуировать – проблема никуда не исчезнет. Жертвы насилия – это не христианские мученики из икон, а живые люди, которые сами жили в гламуризации, что-то носили, читали, покупали. Отделять их теперь куда-то в чб трагедию, а мир глянца – в другую корзину, это как раз и есть не зрелость. Коупинг для себя и стигматизация жертв в обществе. Моя позиция такова, и я буду дальше говорить о том, что у меня болит. Поймете или не поймете. Но не пользователям соцсетей решать, кого кенсилить или хейтить. Не говоря уже о том, что кенсилинг – это та самая форма насилия, только насильник рукой рот закрывает, а вы – виртуально", - написала Луна.

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