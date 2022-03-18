"Мое сердце разрывается": супермодель Клаудия Шиффер призвала помогать украинским беженцам

Звезда обеспокоена судьбой украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер сделала публикацию в Instagram, посвященную украинским беженцам, и призвала всех помогать им и распространять информацию о благотворительных организациях.

"Мое сердце разрывается из-за бесчисленных семей и детей, вынужденных бежать из Украины. Я поддерживаю UNICEF и поддерживаю их усилия на местах — предоставление семьям доступа к еде и воде, здравоохранению, убежищу и оценке ситуации с беженцами в соседних странах. Я призываю вас поделиться информациях о сборе средств на ваших собственных платформах, и, пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования, если это возможно", - написала модель.

Напомним, ранее певица Шер заявила, что готова принять в своем доме украинских беженцев.

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